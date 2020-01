AnciSicilia, fondi ai Comuni per i minori non accompagnati grazie anche all’Associazione

“Una battaglia vinta anche grazie all’impegno dell’Anci con circa cinquanta milioni di euro che arriveranno nelle casse dei Comuni tra cui molti siciliani come Catania, Agrigento, Trapani, Siracusa, Messina e Palermo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”.

Lo hanno ricordato Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario dell’Associazione dei Comuni siciliani.

“Nelle annualità 2017-2018 aggiungono – a causa dell’esaurimento delle disponibilità finanziarie del ‘Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri’ non sono stati assegnati ulteriori contributi a fronte delle richieste avanzate da parte di 270 comuni italiani. Grazie all’Anci, che ha evidenziato le problematiche relative alla mancanza di fondi, lo Stato ha deciso di sanare le situazioni pregresse relative agli anni 2017-2018 con l’erogazione di risorse che serviranno ad assicurare un’assistenza concreta”.

