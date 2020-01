A Marsala la “Festa del cioccolato” – dal 30 gennaio al 2 febbraio

Festa del cioccolato artigianale a Marsala dal 30 gennaio al 2 febbraio 2020 in Piazza della Repubblica Via Garibaldi. Nel cuore della città, nella bellissima cornice di Piazza della Repubblica, saranno presenti alcuni artigiani del cioccolato con le loro specialità. Degustazioni, cooking show, laboratori per bambini e lezioni di cioccolato per adulti.

Sono queste le straordinarie attrazioni della Fabbrica del Cioccolato, la struttura che mostra le fasi di lavorazione del cioccolato con il percorso di conoscenza #ChocoWordEducational.

La dolcezza del vero cioccolato artigianale conquisterà tutti grazie al ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, freschi e deliziosi abbinamenti di frutta e cioccolato fuso e le raffinate e divertenti sculture di cioccolato opera dei migliori maestri cioccolatieri della mostra mercato del cioccolato con i suoi stand sempre aperti con i seguenti orari:

giovedì e domenica dalle 10 alle 20

