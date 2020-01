Triscina, demolizioni ferme da mesi. Ecco perché

Le demolizioni delle case abusive di Triscina sono ferme dall’estate scorsa. Della lista di 85 immobili, ne sono stati demoliti poco più di una trentina.

Alla base dello stallo ci sarebbero due ordini di problemi, ci riferisce il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano.

Il primo riguarderebbe il corretto smaltimento dei rifiuti speciali che vengono fuori dai singoli abbattimenti. Ed il secondo, su cosa si debba intendere per “status quo ante”, ovvero lo stato dei luoghi da ripristinare.



Nella tarda mattinata di oggi, l’amministrazione comunale incontrerà la Cogemat, che si occupa dei lavori di demolizione.



“I lavori da demolire riprenderanno – ha affermato il sindaco Enzo Alfano – Per ogni casa ci sarà uno specifico progetto di demolizione. In alcuni lotti già demoliti ci è capitato di trovare resti di sfabbricidi. Ma l’ingegnere La Rocca, …









