Trapani candidata a capitale italiana della cultura 2021: ecco il logo

Ecco il logo per Trapani Capitale italiana della Cultura 2021.

La soddisfazione del Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, attraverso un comunicato stampa: «Tanta gente che in tanti posti fa tanti piccoli passi può cambiare il mondo. Iniziamo dalla Città che vogliamo!

…ripartiamo da qui! Dal programma di governo e dalla promessa del massimo impegno per “togliere” ANCHE la polvere che copre la bellezza storico – culturale di questa città. Dobbiamo tutti rimboccarci le mani ed insieme aiutare il vento di scirocco anche a spazzar via l’oblio e la rassegnazione. Riteniamo che da questa, e in questa “periferia”, riparta la speranza di costruire ponti e non di alzare muri, inizia l Italia e l’Europa. Sogni, visioni ? No storia! Ed ecco – prosegue – il primo contributo da parte dei nostri giovani: il logo di Trapani Capitale delle …









Leggi la notizia completa