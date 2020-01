Sicilia: ex vigile del fuoco va in bagno, cade, sbatte la testa e muore

Tragedia a Monreale. Un uomo, ex vigile del fuoco in pensione è andato in bagno, è caduto ha sbattuto la testa sui sanitari ed è morto. E’ accaduto ieri in via Cavallucci. L’uomo soccorso da alcuni ex collgehi è stato trovato per terra con una grossa ferita alla testa e purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto i carabinieri che hanno accertato che la morte è stata provocata da un incidente e hanno restituito la salma alla famiglia per celebrare i funerali. Oggi funerali dell’uomo.

“A nome dell’Associazione vigili del fuoco Sezione Palermo, del Personale del Comando – scrivono i colleghi – ci uniamo al cordoglio ai familiari. Possa vedere il volto del Signore”.











