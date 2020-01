Sicilia, Decathlon apre a Palermo. Investimento da ventimilioni

Decathlon aprirà a Palermo. Previsto un investimento da venti milioni di euro. L’attesissima notizia è stata riportata da vari organi di informazione locale, attraverso recenti articoli relativi alla nuova apertura di uno store del Gruppo a Palermo. Il progetto per la realizzazione del nuovo punto vendita è stato presentato da tempo ed ora è in procinto di ottenere le ultime autorizzazioni, dopo le quali inizieranno i lavori.

“Siamo ormai alle battute finali – afferma l’assessore alle Attività produttive Sergio Marino – da qualche giorno abbiamo ricevuto il via libera dall’avvocatura. Pur con qualche difficoltà a causa della mancanza di personale, e con i tempi scanditi dalla legge, siamo riusciti a istruire la pratica”.

Il nuovo store sorgerà nell’area occupata dall’ex stabilimento Coca Cola del quartiere Tommaso Natale, grazie ad un investimento di 20 milioni di …









Leggi la notizia completa