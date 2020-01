Salvini perde, l’Emilia resta rossa. La destra vince in Calabria. Cinque Stelle dissolti

Salvini perde in Emilia, ma il centro-destra vince in Calabria: i governatori delle due regioni sono Stefano Bonaccini e Iole Santelli. I cinquestelle pressoché dissolti.

Salvini sconfitto in Emilia, la Santelli governatrice della CalabriaLa Lega e il Pd sono pressoché a pari punti in Emilia con il 31 e rotti per cento dei voti. Per Salvini, data la storia elettorale di quella regione, è un successo, non sufficiente però a fargli conquistare la Regione e dare una spallata al governo. Bonaccini, candidato del centrosinistra, ha raccolto più del 50% dei voti ed è stato eletto governatore. Il capo della Lega dovrà tessere ancora parecchia tela – si direbbe – prima di arrivare alle elezioni politiche anticipate. Il centro-destra, qui, ha avuto il suo punto debole in Forza Italia, che ha raccolto appena il 2,5% dei voti. La Meloni sta oltre l’8 per cento. I cinquestelle, …









Leggi la notizia completa