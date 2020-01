“Ristorazione 3.0” all’Alberghiero Virgilio Titone di Castelvetrano

Una dimensione importante per l’Alberghiero Titone è rappresentata dai percorsi formativi organizzati durante l’anno scolastico e che assumono un carattere sempre più importante in un contesto come quello attuale, continuamente in rapida trasformazione, nel quale sono richieste dal mercato del lavoro competenze sempre più professionali, capacità e attitudini specifiche che arricchiscono sul piano culturale e professionale i giovani. La proficua e decennale collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi (FIC) e l’Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi (APCT) fa sì che, ogni anno, gli studenti possano fruire di numerose occasioni per approfondire tematiche e aspetti professionali.

Uno di questi seminari si è svolto questa settimana. Gli studenti hanno particolarmente apprezzato le dimostrazioni dello Chef Francesco Bonomo. Si è trattato di un’occasione di alta formazione poiché lo chef Bonomo può vantare un curriculum di tutto rispetto: ha …









Leggi la notizia completa