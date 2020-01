Rifiuti in Sicilia, chiesta la riapertura del bando per gli impianti di compostaggio

Il via libera dopo l’approvazione del bando era stato dato solo a 5 impianti di compostaggio su 97 che avevano fatto richiesta. Sono quelli di Mazara del Vallo, Acireale e Motta Sant’Anastasia e a due comuni in provincia di Messina, Malvagna e San Fratello.

Ora però si potrebbero riaprire i termini per partecipare al bando per la realizzazione degli impianti pubblici. La questione è sul tavolo dell’assessorato regionale all’Energia. Se verrà riaperto, i comuni potranno nuovamente partecipare al bando che era stato chiuso il 20 settembre e che ha messo a disposizione 16 milioni di euro per le amministrazioni locali per la realizzazione di impianti di compostaggio pubblici nei quali conferire la frazione umida, abbattendo i costi di trasporto.

«Abbiamo chiesto che venissero riaperti i termini per offrire ai sindaci e quindi ai Comuni e ai loro territori, la possibilità di guardare al sistema della raccolta dei rifiuti alla luce …









Leggi la notizia completa