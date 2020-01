Petrosino. Carnevale 2020, pubblicati due avvisi per i gruppi mascherati e gli itinerari turisti ed enogastronomici

Le domande dovranno essere presentate, rispettivamente, entro il 31 gennaio e il 7 febbraio

E’ in piena attività la macchina organizzativa del Carnevale 2020 di Petrosino, che quest’anno si terrà dal 22 al 25 febbraio. All’albo pretorio on line del Comune sono stati pubblicati due avvisi riguardanti, rispettivamente, la partecipazione dei gruppi mascherati e la promozione degli itinerari turistici ed enogastronomici.

Gruppi mascherati: Al fine di valorizzare la sfilata dei carri allegorici e incentivare l’attrattiva turistica del Carnevale, l’Amministrazione Comunale intende coinvolgere scuole, associazioni, enti, comitati, gruppi spontanei senza fini di lucro al fine di creare gruppi mascherati, lasciando alla libera iniziativa dei partecipanti la scelta del tema sul quale comporre le maschere dei gruppi. I gruppi in maschera partecipanti dovranno essere composti da almeno 15 elementi. Le domande di partecipazione possono essere presentate entro le ore 12 del 31 Gennaio 2020, compilando l’apposito modulo …









