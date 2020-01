Partanna, scoperti due depositi abusivi di rifiuti dagli agenti di Polizia municipale

Catania: “Potenziato il monitoraggio del territorio in collaborazione con il Comando”

PARTANNA. Due depositi abusivi di rifiuti sono stati scoperti nei giorni scorsi dalla Polizia municipale nell’ambito delle operazioni di controllo e tutela del territorio portate avanti senza sosta dagli agenti. Dai sopralluoghi condotti dal Nucleo operativo di Polizia giudiziaria e amministrativa del Comando locale, diretto dal Vice Comandante Giuseppe Mauro, sono emerse delle violazioni in due diversi siti ubicati nelle contrade S. Martino e Camarro-Montagna.

Attraverso l’attività investigativa e la verifica del materiale rinvenuto nei due terreni sono stati individuati i responsabili dei depositi e ad entrambi è stata contestata la violazione dell’ordinanza sindacale n. 19 del 12/06/2014 e dell’art. 192, commi 1 e 2 del d.lgs 152/06 in tema di rifiuti che prevedono complessivamente sanzioni per 3.400,00 euro.

Una volta ricevuti i verbali con le risultanze delle operazioni il primo cittadino …









