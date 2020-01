Palermo. Sequestrato Centro massaggi a “luci rosse”: denunciata cinese

PALERMO – La Polizia di Stato ha sequestrato un centro massaggi a “luci rosse” a Palermo, in via Francesco Guardione e denunciato Z.Y., una cinese di 35 anni, accusata di esercizio e favoreggiamento della prostituzione, reati aggravati dall’aver commesso il fatto avvalendosi di persone legate da rapporto d’impiego. L’indagine, avviata dai poliziotti della sezione criminalità straniera e prostituzione della squadra mobile, è scattata dopo alcune incongruenze nei documenti presentati, dalla donna all’ufficio immigrazione per il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli agenti di polizia attraverso alcune ricerche online hanno constatato la presenza su siti specializzati di incontri diverse inserzioni pubblicitarie riconducibili al centro massaggi di via Guardione, corredate da fotografie di donne orientali con abiti succinti e ritratte in pose seducenti e provocatorie. Nel corso di alcuni controlli sono stati registrati davanti all’ingresso diversi clienti, tutti fermati …









