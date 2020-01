Nasce il logo per Trapani Capitale italiana della Cultura 2021. Prendendo ispirazione dal rosone della Chiesa di Sant’Agostino è stato, infatti, ideato un logo con un movimento dinamico di archi incrociati che simboleggiano l’interconnessione delle culture mediterranee in una armoniosa trama di visioni e tradizioni, simbolo delle culture che sono approdate nella nostra terra lasciando testimonianza e tracce ancora visibili.

“Ripartiamo da qui – dice il sindaco Giacomo Tranchida – Dal programma di governo e dalla promessa del massimo impegno per “togliere” anche la polvere che copre la bellezza storico – culturale di questa città. Dobbiamo tutti rimboccarci le mani ed insieme aiutare il vento di scirocco anche a spazzar via l’oblio e la rassegnazione. Riteniamo che da questa, e in questa “periferia”, riparta la speranza di costruire ponti e non di alzare muri, inizia l Italia e …









