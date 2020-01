Mazara, “Giornata della Memoria”. Ufficializzato il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre

“Oggi è una giornata importante per non dimenticare la deportazione e lo sterminio degli ebrei, per dire con forza No all’odio, No alla violenza e No alla xenofobia. Grazie all’iniziativa dell’Accademia Selinuntina con il coordinamento del nostro consulente culturale arch. Mario Tumbiolo celebriamo la Giornata della Memoria con una visita nell’antico quartiere arabo della Giudecca insieme ad una delegazione di studenti, docenti e cittadini. In questa cornice, la cittadinanza onoraria che insieme a tutto il Consiglio Comunale abbiamo voluto conferire alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai lager nazisti e simbolo della lotta ad ogni forma di odio ed intolleranza, è un’ulteriore testimonianza che Mazara del Vallo non dimentica”.

Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, partecipando all'iniziativa dell'Accademia Selinuntina di Scienze, Lettere e Arti "I …









