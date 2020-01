Mazara, camion si ribalta dopo uno scontro con un’auto. Due feriti

Brutto incidente questo pomeriggio in via degli Archi a Mazara del Vallo. A scontrarsi un camion Iveco che stava trasportando un trattore ed era in marcia verso Mazara, mentre l’auto, una Suzuki Swift, guidata da un giovane, usciva dal quartiere di Mazara Due ed era diretta verso Borgata Costiera.

Nell’impatto il mezzo da lavoro si è ribaltato (foto Primapaginamazara) procurando qualche ferita al giovane che era a bordo con un’altra persona, mentre l’automobilista ha riportato una contusione al ginocchio. Fortunatamente, nonostante il grosso spavento, non ci sono state conseguenze fisiche gravi.

Sul posto per i rilievi e per stabilire la dinamica dell'incidente, una pattuglia della polizia municipale di Mazara, mentre la polizia stradale ha regolato il traffico.









