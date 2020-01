Marsala. Rapina in un supermercato. Arrestato il presunto autore 

MARSALA – Nella serata di venerdì 24 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto FERRERA Mario, 33enne marsalese, per rapina ai danni di un supermercato in Contrada Cuore di Gesù.

Erano le 19:00 circa, quando presso la Centrale Operativa dell’Arma, giungeva la chiamata del titolare del citato esercizio commerciale, il quale rappresentava di aver appena subito una rapina da parte di un individuo che, armato di coltello e travisato da un passamontagna, si era fatto consegnare dal cassiere- sotto costante minaccia – l’incasso della serata, dandosi successivamente alla fuga. Immediato l’intervento di tre gazzelle dell’Arma, le quali giungevano sul posto iniziando ad acquisire le prime notizie dai presenti. In particolare, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato, i Carabinieri – nonostante il rapinatore fosse a volto coperto – riuscivano a riconoscere la conformazione fisica …









Leggi la notizia completa