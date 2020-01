Marsala, è morto il cuoco Giuseppe Casano

E’ morto nella notte a Marsala Giuseppe Casano. Cuoco molto noto in città, era nato nel 1967. Aveva lavorato con dedizione e passione in diversi ristoranti della provincia di Trapani, facendosi apprezzare per la bravura e l’onestà.

Trasmetteva il sorriso anche in momenti difficili, con garbo e ironia. Ha lavorato allo Zelig per diversi anni come chef e sono in tanti a ricordarlo in queste ore, specialmente colleghi e amici.

Fatali per lui un’ischemia e un infarto, per i quali sono state vane le cure dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala.

Lascia la moglie Vita e i figli Samuel e Danilo.









