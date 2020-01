La trapanese Odette Sarah Genova premiata come miglior toelettatore italiano

Grandissimo riconoscimento per la trapanese Odette Sarah Genova, risultata prima classificata nella categoria “miglior toelettatore italiano” in occasione del master show di toelettatura tenutosi ad Arezzo il 25 e 26 gennaio.

Per lei, grande amante degli animali molto nota in città dove da anni conduce la sua attività, si tratta di un riconoscimento che va a premiare un impegno costante che può essere definito come una vera e propria passione ed arte, senz’altro tenuta in considerazione in occasione della votazione.

La manifestazione organizzata da Paola Acco, giunta alla sua 13° edizione, è l’evento più importante della toelettatura in Italia, con seminari e dimostrazioni didattiche, tenuti da maestri toelettatori tra i più importanti al mondo.

“Sono molto onorata di aver ricevuto questo premio – dichiara Sarah Genova – e ringrazio tutti coloro che mi hanno votata. Mi complimento inoltre con tutti …









