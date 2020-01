La scuola che vorrei, successo della Radice-Pappalardo

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice – Pappalardo” ha accolto l’invito da parte del Liceo delle Scienze Umane “Giovanni Gentile” per partecipare al concorso di poesia in lingua italiana e straniera dal titolo: “LA SCUOLA CHE VORREI- THE IDEAL SCHOOL“rivolto agli alunni delle classi terze della secondaria dei plessi Medi e Pappalardo. Gli alunni sensibili alle attività proposte dai diversi istituti superiori hanno partecipato numerosi e ad alcuni di loro sono stati riconosciuti meriti particolari tali da essere selezionati e premiati nella giornata del 22 gennaio c.m. presso l’Istituto proponente.

Nello specifico sono stati premiati gli alunni Todisco Andrea della classe 3^I, Cammarata Marco della classe 3^H e Savoia Sara della classe 3^F per le poesie in lingua italiana nelle quali hanno espresso riflessioni moderne e spontanee descrivendo la scuola dei sogni, una scuola & …









Leggi la notizia completa