La piscina abusiva del vice sindaco (5 Stelle) di Pantelleria

Il vice sindaco grillino con una piscina abusiva. A Pantelleria non finiscono le situazioni imbarazzanti per l’amministrazione comunale targata Movimento 5 Stelle.

Il vice sindaco Maurizio Caldo, originario di Napoli, ma residente a Pantelleria, ha sull’isola una villetta in cui, secondo quanto risulta dagli accertamenti fatti dalla Polizia Municipale, ha realizzato alcune opere abusive che adesso deve demolire.

In particolare durante il sopralluogo effettuato il 9 gennaio è stato accertato che nella villetta erano stati realizzati: un veno ingresso di 15 mq, una piscina di 3 metri per 11 profonda fino a 1,80 metri, un battuto in cemento attorno alla piscina, un locale motore più vasca di compenso, il cambio di destinazione d’uso di un piccolo vano letto custode di circa 5 mq, un locale wc di 2,20 per 2 metri, e un anti bagno di circa 1mq. Il tutto è stato realizzato abusivamente, anche la piscina (nella foto la villetta con …









