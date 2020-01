La maratona del tie-break premia A29 Fly Volley che conquista la semifinale Coppa Sicilia

Ci si aspettava un incontro di alto livello. E così è stato.

Ci si aspettava battaglia tra le due squadre in campo. E così è stato.

Ci si aspettava un avversario ostico e per nulla arrendevole. E così è stato.

Ci si aspettava una A29 Fly Volley Marsala combattiva e determinata. E così è stato.

L’incontro di ieri dunque non ha disatteso alcuna aspettativa, anzi, ha incendiato e divertito il numeroso pubblico presente al Panatletico e l’altrettanta folta schiera di tifosi e curiosi che hanno seguito la diretta Facebook.

A29 Fly Volley Marsala – Sant’Agata Volley 3-2 (25-22; 25-15; 21-25; 23-25; 15-11).

Coach Tomasella manda in campo: Scarpinato al palleggio, Spanò opposta, Mistretta e Curione schiacciatrici, Guccione e Ruggirello centrali, Bono libero.

Coach Romeo risponde con: Flores in cabina di regia, Nadif opposta, Ferraro e V. Foraci schiacchiatrici, …









Leggi la notizia completa