Il mazarese Francesco Ingargiola 2° in assoluto alla Maratona di Ragusa: a 46anni tornato campione regionale. Continua il sogno Olimpiadi…

Grande risultato per il noto podista mazarese Francesco Ingargiola che a 46 anni è tornato, dopo 14 anni di assenza, ad essere protagonista in una Maratona importante come quella di Ragusa giunta alla XVII edizione che ha visto, contando le diverse discipline e categorie, circa 1500 atleti partecipanti in rappresentanza di 17 nazioni. La manifestazione del capoluogo ibleo è stata inserita nel calendario Fidal nazionale Bronze con percorso omologato e certificato oltre ad essere sotto l’egida dell’Uisp nazionale

All’arrivo è Ingargiola, che ha gareggiato con i colori dell’ASD Team Ingargiola, è arrivato secondo in assoluto vincendo anche il titolo regionale percorrendo i 42,195 km con il tempo di 2h.45’.55’’. A precedere Ingargiola soltanto il biellese Stefano Velatta, portacolori dei Maratoneti Genovesi, capace di imporsi in 2h32’28’’, ad una manciata di secondi dal suo primato personale sulla distanza. Sul terzo gradino …









