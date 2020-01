Il liceo Scientifico Cipolla in scena con Sister Act, costretto ad emigrare a Gibellina per la chiusura del Selinus

Anche quest’anno i Maturandi del Liceo Scientifico “M. Cipolla” di Castelvetrano daranno vita alla tradizionale Rivista, giunta al 57° anno di vita, mettendo in scena Il musical di Sister Act, basato sull’omonimo film del 1992 con l’attrice Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris, “una svitata in abito da suora”. Il Comitato studentesco ha lavorato alacremente per molti mesi e con non poche difficoltà per poter essere pronto alla messa in atto. E così, tra tribolazioni e ansie, questa importante prova di maturità vede finalmente la luce.

L’esordio è fissato per Mercoledì 29 gennaio, ore 21.00. Si replicherà anche Giovedì 30 gennaio e Venerdì 31 gennaio alle 21.00. Con grande rammarico la rivista non avrà luogo nello splendido Teatro Selinus a causa del prolungato sequestro del palcoscenico a causa di improrogabili interventi …









Leggi la notizia completa