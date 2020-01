Giro di vite dei Carabinieri, arrestato uno spacciatore e un rapinatore

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, sul territorio di Salemi, hanno svolto nella giornata di sabato 25 gennaio un servizio di controllo del territorio a largo raggio, diretto dal Comandante della locale Stazione, Maresciallo Maggiore Calogero Salvaggio, all’esito del quale è stato tratto in arresto JAWLA Sambou, originario del Gambia, 30 enne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane, veniva controllato per le vie del paese dai militari dell’Arma mostrandosi da subito con atteggiamento nervoso. I Carabinieri decidevano così di approfondire il controllo estendendo la perquisizione anche presso l’abitazione del 30enne. A seguito di una certosina perquisizione, venivano recuperati trenta grammi di stupefacente del tipo hashish nascosto in un ripostiglio dell’abitazione già suddiviso in dosi, materiale per il confezionamento e oltre duecento euro di denaro contante in varie banconote, e ritenuto presumibilmente provento …









