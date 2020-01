Incidente stamattina, alle 8.15, in Via dei Pescatori, a Casa Santa. Si tratta di un sinistro autonomo: sulla Dacia Sandero bianca viaggiava un uomo che ha perso il controllo del proprio mezzo andando ad impattare contro l’Alfa Romeo in sosta. Il conducente di 50 anni è stato trasportato al Sant’Antonio Abate per aver riportato qualche ferita.









