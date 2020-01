Erice Entello, il momento super prosegue anche in Coppa Sicilia

Dopo la vittoria del derby e conseguente terzo posto in classifica al giro d boa, sono stati fatti gli accoppiamenti per i quarti di finale di Coppa Sicilia dove l’Erice Entello è stata abbinata al GIAVI’ Pedara, seconda in classifica del girone B e papabile sfidante ai prossimi play off. La squadra del presidente Tedesco, dopo più di quattro ore d viaggio, si presenta a Pedara con molte assenze ma comunque determinata a far bene. Durante la settimana si era lavorato maggiormente sull’aspetto mentale che tecnico visto che coach Vulpetti dopo la vittoria del derby temeva un crollo di concentrazione. E invece la squadra ha retto bene colpo su colpo, partendo a spron battuto ad ogni inizio set accumulando vantaggio e portando la vittoria a casa. I parziali: 24-26; 10-25; 21-25. Una vittoria che manda gli entellini alle semifinali di Coppa Sicilia dove incontreranno …









Leggi la notizia completa