E’ uscito “Un grammo di cielo”, il nuovo singolo di Giovanni Gulino

E’ uscito venerdì 24 gennaio “Un grammo di cielo”, nuovo singolo di Gulino e primo vagito per la carriera solista della voce dei Marta sui Tubi. Il suo disco d’esordio “Urlo Gigante” – prodotto da Fabio Gargiulo – sarà pubblicato a marzo da Woodworm/Universal. Clicca qui per ascoltare.

Dopo l’ultimo album dei Marta sui tubi, “lostileostile”, la band ha sentito il bisogno di un lungo periodo di pausa e Giovanni Gulino si è preso il tempo per elaborare un proprio sound che rappresentasse un’evoluzione coerente di tutto il suo ampio bagaglio musicale e umano, a partire dall’eredità raccolta negli oltre quindici anni di carriera con i Marta sui Tubi e dalla nuova esperienza di genitore.

Il primo risultato di questo nuovo percorso artistico è una canzone contemporanea e multisfaccettata, in cui i punti cardinali …









