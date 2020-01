Castelvetrano, il Comune ammesso tra le parti civili del processo “Scrigno”

ll Comune di Castelvetrano è stato ammesso come parte civile al processo scaturito dall’operazione antimafia “Scrigno” che lo scorso mese di marzo portò in carcere, tra gli altri, i capi del mandamento mafioso di Trapani, i fratelli Francesco e Pietro Virga, il pregiudicato pacecoto Carmelo Salerno, diversi esponenti della famiglia mafiosa di Marsala e per quel che riguarda la politica l’ex deputato regionale Paolo Ruggirello e l’ex assessore comunale di Trapani Ivana Inferrera.

Ad annunciare l’ammissione al processo come parte civile è lo stesso primo cittadino di Castelvetrano, Enzo Alfano, tramite un post su facebook scritto, per la verità, in un italiano poco comprensibile: “Da quando si è insediata questa amministrazione, tra i vari obiettivi, si è prefissato quelli di far tornare Castelvetrano un presidio di legalità e di costituirsi parte civile in ogni processo penale lesivo dell’immagine di Castelvetrano …









