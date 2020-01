Castellammare: in biblioteca comunale, libri, manifesti e video dedicati alla shoah

Da lunedì 27 gennaio, in un settore appositamente predisposto nella biblioteca comunale “Barbara Rizzo, Giuseppe e Salvatore Asta”, in piazza Matteotti, sarà possibile consultare e leggere libri -storici e testimonianze- che raccontano la Shoah, manifesti dell’epoca e guardare il video che racconta, tramite frame di film e documentari, il genocidio nazista. Il settore dedicato allo sterminio nazista rimarrà disponibile fino al 3 febbraio e sarà consultabile ogni giorno negli orari di apertura della biblioteca comunale (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19).

Il 30 gennaio l’amministrazione comunale propone lo spettacolo “Andata e ritorno in riga serrati” della compagnia teatrale “Il Cuore di Argante” (luogo ed ora dello spettacolo saranno comunicati lunedì 27 gennaio). Si tratta di “una testimonianza tratta da una storia narrata da un sopravvissuto ai campi di concentramento, …









