Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una macchina in sosta. E’ accaduto, questa mattina, in via Dei Pescatori, nel territorio di Erice Casa Santa. Vittima dell’incidente, un uomo di 50 anni che era al,la guida di una Dacia Sandero.

Scattato l’allarme è intervenuta una ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportarlo al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate. La dinamica è al vaglio della polizia municipale.











