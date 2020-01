41 anni fa l’uccisione di Mario Frances. Intuì l’evoluzione della mafia

Mario Francese, il giornalista ucciso dalla mafia il 26 gennaio di 41 anni fa aveva intuito anzitempo l’evoluzione di Cosa nostra.

Raccontava dell’ascesa dei “corleonesi” Liggio, Riina, Provenzano, Bagarella, e della caduta dei “palermitani” Cavatajo, La Barbera, Torretta e tanti altri.

Ma Francese non parlava mai di un cambio della guardia e di discontinuità, ma quel cambiamento lo descriveva semplicemente con la parola “evoluzione”.

Le sue inchieste ancora oggi sono quasi una mappa per orientarsi in una Palermo che vive un altro passaggio epocale: i corleonesi sono stati sconfitti dopo le stragi del 1992 e ora sono tornati i “palermitani”, i perdenti di un tempo. Con il loro ritorno sta ritornando il grande business della droga, quello che Mario Francese, descriveva nella sua inchiesta sulla mafia, rimasta in un cassetto e pubblicata solo dopo la sua morte. Francese …









