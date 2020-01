Tutti in carrozza per “La ricetta della Domenica”

Un antipasto tipico della cucina campana oggi al centro del nuovo appuntamento della rubrica de “La ricetta della Domenica”: la mozzarella in carrozza. Ecco gli ingredienti e il procedimento per realizzare una sfiziosa pausa. Queste, e tante altre ricette, le troverete sulle pagine Facebook e Instagram GlutenFree4Sisters.

Ingredienti:

10 fette di Pancarrè

400 gr mozzarella

200 gr prosciutto cotto

4 Uova

100 gr Farina

300 gr Pangrattato

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio per friggere q.b.

Procedimento:

Tagliare a metà le fette di Pancarrè e farcirle con mozzarella e prosciutto coprendo ciascuna di queste con un’altra sopra, pressandole delicatamente per compattare. Sbattere le uova; aggiungere a queste sale e pepe. Lì immergere per bene i sandwich e successivamente passarli nel pangrattato. Riscaldare l’olio in una padella e, a temperatura ideale raggiunta, friggere su entrambi i lati le mozzarelle in carrozza. Servire e gustarle …









Leggi la notizia completa