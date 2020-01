Trapani, l’ex Migliore venduto all’asta. Qualche speranza per gli ex lavoratori

La Cedi Pollina Srl, una società del settore dell’ingrosso della cosmesi e profumeria ha acquistato all’asta la struttura dell’ex Grande Migliore di Trapani che chiuse definitivamente il 31 dicembre del 2018.

« Abbiamo chiesto un incontro all’azienda e ai curatori fallimentari affinché si possa avviare un confronto – le parole di Mimma Calabrò, segretario generale Fisascat Cisl Palermo-Trapani – con l’obiettivo di ricollocare il personale che per molti anni ha operato all’interno della struttura. Speriamo – continua – che l’avvio di una nuova attività possa significare anche l’apertura di uno spiraglio per tanti lavoratori in un territorio fortemente martoriato dalla crisi economica”.









Leggi la notizia completa