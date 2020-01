Tigre a spasso per il villaggio indiano, sbranate almeno tre persone (Video)

Aumenta la popolazione di specie minacciate come la Tigre reale del Bengala. Una buona notizia per gli ambientalisti, un po’ meno per gli abitanti dei villaggi indiani che si ritrovano questi ‘grandi felini’ come ‘vicini di casa’. E’ il caso di un piccolo paese di Tumsar nello stato del Maharashtra, dove il 25 gennaio un grosso felino è entrato nel villaggio intorno alle 13:00. L’esemplare è stato visto vagare in un campo da diversi abitanti e in molti hanno trovato le sue impronte nei propri cortili. Spaventati gli abitanti del villaggio si sono radunati per cercare di allontanare il felino dai terreni agricoli ma l’animale ha catturato ferendoli a morte almeno tre dei residenti. Ci sono anche diversi feriti che sono stati portati in ospedale. I media locali hanno riferito che una squadra del dipartimento forestale è arrivata per cercare di intrappolare …









Leggi la notizia completa