Successi per Mazara e Castellammare. Prove tecniche di fuga del Dattilo

Vince il Dattilo a Favara per 2-1 e prova a staccarsi dalle inseguitrici. A segno Testa e Sekkoum, rispettivamente al 30′ e 60′; gialloverdi che si staccano a +6 dal Canicattì, raggiunto dall’Akragas, che ieri ha perso sul campo della Parmonval. In chiave play off si avvicina il Castellammare che aggancia a 32 Sancataldese e Geraci: Bulgarella e Lo Bue certificano il successo castellammarese a Misilmeri. Si risolleva il Mazara che travolge il Monreale per 6-1: in gol Caronia, Messina (doppietta), Bulades, Paladino e Rosella.

Perde di misura l’Alcamo contro lo Sporting Vallone

Le altre gare:

Akragas-Marineo 3-1

Geraci-Sancataldese 1-1

Cus Palermo-Cephaledium (ieri) 9-0

Parmonval-Canicattì (ieri) 3-1









