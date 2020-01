Sicilia, Sergio Tancredi (M5S): “All’Ars il movimento diviso. Si rischia la scissione”

Il Movimento Cinque Stelle non gode certo di ottima salute. Se a livello nazionale i dissidi interni hanno portato Di Maio a lasciare la guida del movimento, anche in Sicilia la situazione non è delle più rosee. E all’Ars sembra esserci un clima sicuramente non idilliaco. Lo conferma il deputato di Mazara del Vallo Sergio Tancredi che sull’esercizio provvisorio non si è schierato contro l’esecutivo.

“Stop ai no, pensiamo alla Sicilia – afferma Trancredi in una intervista a LiveSicilia. È così da mesi. Da tempo segnalo questo tipo di problemi”. Le tensioni e le divisioni che scorrono all’interno della pattuglia grillina dell’Ars sono saltate all’occhio in occasione del voto sull’esercizio provvisorio: in sei, compreso Tancredi, non si sono schierati apertamente contro il documento del governo. “All’Ars c’è il rischio di una scissione, da mesi avverto i miei colleghi che il tempo della campagna elettorale & …









