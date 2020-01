Sicilia, distrutti 20mila chili di limoni turchi pericolosi provenienti dalla Tuchia

Limoni di origine turca, sono stati sequestrati qualche giorno fa ad un importatore siracusano. Una volta approdati al porto di Siracusa, qualora avessero superato i controlli sarebbero finiti sul mercato. E invece, sono stati bloccati perché non presentavano le caratteristiche idonee all’immissione al consumo, come stabilito dalla normativa comunitaria. Adesso si chiede formalmente un’interrogazione al Parlamento europeo in merito al sequestro dei limoni, in modo da spiegare come sia possibile che arrivino sostanze tossiche all’interno della Ue.

Il sequestro e la distruzione dei limoni turchi segue il recente sequestro dei melograni nocivi arrivati al porto di Palermo dalla Tunisia. “Che sia di monito per quanti pensano di lucrare sulla salute e sull’economia dei siciliani”, afferma l’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera. I limoni sono stati distrutti sotto la supervisione e il controllo del personale dell’Ispettorato centrale repressione frodi e del Corpo …









