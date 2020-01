Serie D girone I: il punto sulla 21^ giornata. Risultati, classifica e prossimo turno

Domenica 26 gennaio si è giocata la ventunesima giornata della Serie D girone I, nonché la quarta giornata del girone di ritorno.

Continua la marcia in solitaria del Palermo, che ottiene i 3 punti con l’ennesima vittoria di misura, questa volta in trasferta ai danni del Marina di Ragusa grazie alla rete di Sforzini. I rosanero si confermano così la prima forza del campionato, inseguiti dal Savoia che è riuscito ad espugnare per due reti a zero il Nino Lombardo Angotta di Marsala.

Vincono anche le altre inseguitrici: l’FC Messina cala il tris contro il Biancavilla e il Troina riesce a imporsi sull’Acireale nei minuti finali. Le due compagini continuano così la propria corsa in zona play-off, dove invece si è fermato il Giugliano che impattato a reti bianche in casa del San Tommaso.

Subito dietro troviamo l’Acireale (prossimo avversario del Marsala), che vince di misura, a fatica, …









Leggi la notizia completa