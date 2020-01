Serie B: Trapani Calcio atteso da un importante scontro salvezza in casa del Venezia

Il 2020 è iniziato nel migliore dei modi con una vittoria rocambolesca contro l’Ascoli, ma adesso il Trapani ha il dovere di continuare ad accumulare punti per raggiungere una salvezza che fino a qualche settimana fa era pura utopia. Il prossimo avversario è il Venezia che domenica 26 gennaio alle ore 15 ospiterà i granata in quello che sarà a tutti gli effetti uno scontro salvezza.

I veneti infatti navigano nella zona dei play-off come i siciliani, che però, da penultimi, inseguono con cinque punti in meno. Una vittoria per gli ospiti sarebbe quindi un toccasana sia per continuare la striscia positiva iniziata domenica scorsa, sia per rosicchiare punti importanti alle dirette concorrenti. Dall’altra parte, il Venezia, reduce dal pareggio esterno a reti bianche in casa della Cremonese, con una vittoria potrebbe balzare fuori dalla zona play-off. Si prevede dunque una gara avvincente con entrambe le compagini che aspireranno alla …









Leggi la notizia completa