Serie B: Pettinari riacciuffa il Venezia, ma è un pareggio che non serve a nessuno

Poteva essere un’ottima occasione per guadagnare terreno in classifica, ma né il Venezia né il Trapani sono riusciti ad avere la meglio nello scontro salvezza che si è giocato questo pomeriggio alle 15 al “Penzo” di Venezia.

LA CRONACA

Il match comincia subito con ritmi altissimi: il primo pericolo lo crea il Trapani con una rapida azione innescata da Biabiany e conclusa da Fornasier, ben neutralizzato da un ottimo intervento di Lezzerini. Dopo qualche minuto sono sempre gli ospiti ad andare vicini al gol con Pettinari ma senza successo. Il gol lo trovano invece i padroni di casa che al 25′ passano in vantaggio grazie a un bel colpo di testa di Aramu, abile a sfruttare l’assist del compagno Capello. La reazione granata non si fa attendere, ma prima Luperini e poi Pettinari, servito egregiamente da Biabiany, sprecano tutto davanti a Lezzerini. La prima frazione di gioco termina cos& …









