Sanremo 2020: ci sono anche I Ricchi e Poveri, con la formazione originale

Sul palco del Teatro Ariston ci saranno anche i Ricchi e Poveri come ospiti del prossimo Festival di Sanremo. Ma la vera notizia è che per l’occasione il gruppo italiano tornerà con la formazione delle origini, il quartetto.

Ad Angela Brambati e Angelo Sotgiu, da tempo rimasti in attività come duo, si affiancheranno infatti anche Franco Gatti e Marina Occhiena. Quest’ultima aveva lasciato il gruppo nel lontano 1981 per tentare la carriera solista, e le tensioni all’interno della formazione non avevano reso possibile una reunion. Nel 2016 aveva deciso di uscire dalla band anche Franco Gatti: “L’età avanza e non me la sento più di girare il mondo”, disse in quell’occasione. Tre anni prima un grave lutto familiare – la morte del figlio ventiduenne – aveva costretto i Ricchi e Poveri ad annullare la partecipazione al Festival di Sanremo, quell’anno presentato da Fabio Fazio. Ai funerali del …









