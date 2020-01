Oggi più che mai non dobbiamo perdere la memoria di quell’orrore, perchè non accada mai più

Domani sarà la giornata mondiale per non dimenticare, non dimenticare il torto fatto a una razza, a dei padri, a delle mamme, a uomini e donne, ma soprattutto a dei meravigliosi bambini. Che poi dietro a ogni guerra, massacro, sterminio, sopruso, ci sono sempre degli interessi politici che non si fermano davanti a niente neanche davanti all’innocenza di un bambino. Allora con il cuore ferito e gonfio di lacrime, perchè davvero non comprendo come si possa fare male ad un bambino, ho scritto il pezzo odierno.

“Che freddo dentro questo strano pigiama che non profuma come i vestiti che lava la mia mamma ma sa di vecchio e ammuffito. E poi io qui non ci volevo venire, non mi interessa se ci sono tanti bambini con i quali posso giocare, a me manca il mio lettino.Ecco sentite? Di nuovo quelli li che urlano in …









Leggi la notizia completa