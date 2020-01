Nasce Aerolinee Siciliane: la compagnia senza aerei…

A molti sembra un bluff. Ma è nata una nuova compagnia aerea siciliana già nel nome: Aerolinee Siciliane. E’ stata costituita ieri.

A Caltagirone si è riunita l’assemblea della nuova società. Gli azionisti fondatori sono stati accolti da Luigi Crispino, anima del progetto per dare vita a una compagnia aerea «di bandiera» dell’isola.

«Abbiamo ribaltato le regole della politica e dell’economia insieme – dice Crispino, ex patron di AirSicilia -. Per la prima volta in Italia nasce una vera compagnia ad azionariato diffuso, secondo i modelli di successo di aziende come Volkswagen, Google o Amazon. Oggi, possiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto e ancora di più lo saremo nel futuro. Oggi diciamo che vogliamo volare e lo faremo».

Un notaio di Catania ha letto la lista dei soci fondatori di «Aerolinee Siciliane» e ha poi proceduto all’atto costitutivo e …









