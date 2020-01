Marsala, continuano i restauri di altre due edicole votive nel centro storico

Continuano a Marsala i restauri di altre due edicole votive del centro storico. Dopo quella di via Calogero Isgrò, si sta provvedendo al rispristino di quella in via Sant’Antonino, dove vi è raffigurata la “deposizione di Gesù”.

Al restauro sta lavorando Gaetano Alagna, dopo un intevento deciso del consiglio comunale su proposta del vicepresidente Arturo Galfano. Altra edicola sulla quella si sta intervenendo si trova in via Abele Damiani. Rappresenta la Crocifissione. Senza protezione e con la pioggia, l’immagine era pressoché scomparsa. Al termine del restauro, stavolta, verrà installato anche in questo caso come nell’altra edicola uno sportello protettivo.









