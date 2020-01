Lo strano incendio ad Erice in pieno inverno. Interviene anche l’Aeronautica. Le immagini

Incendio ieri ad Erice nella zona di Sant’Anna. Un episodio davvero singolare, perchè siamo in pieno inverno, e c’è il sospetto che sia doloso. L’incendio, di vaste proporzioni, è divampato nel primo pomeriggio nella zona del santuario. Sul posto vigili del fuoco e Protezione Civile, con una densa colonna di fumo visibile anche da molto lontano.

Sul posto anche un elicottero HH-139A dell’Aeronautica Militare.

L’equipaggio, appartenente all’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) di Trapani Birgi, normalmente in prontezza per il servizio di Ricerca e Soccorso Nazionale, è decollato dalla propria base su ordine del Comando Operazioni Aeree (C.O.A.) di Poggio Renatico (FE).

La missione di volo è decollata alle 17:20 locali per raggiungere l’area alle 17:30. Nel corso delle attività l’equipaggio ha effettuato 6 sganci per un totale di 5.000 litri d& …









Leggi la notizia completa