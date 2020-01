La Lega pronta ad entrare nella giunta Musumeci in Sicilia

Cambi di rotta nella politica regionale, il gruppo della Lega all’Ars diventa forte e si struttura, è pronto ad entrare in giunta ma soprattutto è pronto il presidente della Regione, Nello Musumeci, ad allargare la coalizione.

Musumeci è vicinissimo a Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, che vanta già in giunta l’assessore al Turismo, Manlio Messina, e vicino alla Lega è la posizione di Ruggero Razza, assessore alla Salute, braccio destro del governatore.

Le voci di questo ingresso in giunta vengono stoppate da Marianna Caronia, entrata in Lega dopo la parentesi in Forza Italia, forte dei suoi voti che non sono legati al partito ma ad un elettorato fidelizzato.

La Caronia non vuole parlare, dice, di posizioni e di poltrone ma di programmazione per la Sicilia, e si dice pronta ad un dialogo di pacificazione tra l’aula e il governo.

Chiacchiere a









