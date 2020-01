Kobe Bryant il noto giocatore di basket dell’NBA sarebbe morto in un incidente di elicottero a Calabasas, in California, alle 10 del mattino, ora locale, le 19 italiane. Lo annuncia il sito americano TMZ specializzato nel gossip sulle star e non solo. Diverse persone, almeno quattro, sono rimaste vittime dell’incidente, secondo altre fonti locali che non confermano però la presenza del campione NBA. A bordo, sostiene sempre TMZ, non ci sarebbe stata la moglie di Bryant, Vanessa.









Leggi la notizia completa