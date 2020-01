[Karting] Fazzino esalta la prima del karting regionale a Melilli

Lo scalatore, già protagonista del CIVM, vince la Kz 2 sulla pista di casa dove ha cominciato la carriera, davanti al siracusano Lorenzo Scatà. La manifestazione ha avuto un tocco di internazionalità grazie alla presenza di 7 piloti maltesi

MELILLI (SR) – 108 piloti hanno inaugurato la stagione agonistica Aci Sport Sicilia sulla Pista del Sole di Melilli in provincia di Siracusa. A dare il via simbolicamente al 2020 motoristico è stato personalmente il delegato regionale e referente per il kart Armando Battaglia, con la sua presenza ha inteso dare i migliore auspici alla stagione appena iniziata. Luigi Fazzino del team Iblea Karting ha chiuso la sua performance col tempo di 8’52”652 .Successi nelle altre classi per Cultraro Vasta nella 60 minikart, D’Angelo nella x-30 yunior, Ventura nella 60 Entry Level, Scicluna nella 125 Rok Senior, Nania 125 Kzn Junior, Sulsenti 125 kzn Under, Messina 125 kzn Over.

Grande …









Leggi la notizia completa