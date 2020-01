Erice senza pace. Incendio in pieno inverno

Un pomeriggio di fuoco che ha danneggiato , ancora una volta, il nostro patrimonio ambientale. Ad essere avvolta dalle fiamme, in pieno inverno, è stata la montagna di Erice. Per la precisione la zona del Santuario, che insiste nell’area forestale di Sant’Anna. Un incendio abbastanza vasto è divampato, infatti, nel primo pomeriggio di ieri con la colonna di fumo ben visibile da Trapani. Un rogo di cui non si conoscono ancora le cause ma che si pensa sia di chiara matrice dolosa, e che ha bruciato cinque ettari tra sottobosco e macchia mediterranea. A limitare i danni gli interventi dei Vigili del Fuoco, della Forestale, della Protezione Civile e di un elicottero HH-139A dell’Aeronautica Militare. Nel corso delle attività l’equipaggio, appartenente all’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) di Trapani Birgi, ha effettuato 6 sganci …









