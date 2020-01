Erice, l’uomo nudo in Via Marconi. Riconoscimento per i Carabinieri intervenuti

Hanno ricevuto un attestato di riconoscimento da parte del Comando provinciale i Carabinieri intervenuti in Via Marconi, al confine tra Erice e Trapani per il caso, che ha fatto molto parlare, dell’uomo nudo in strada.

La vicenda l’abbiamo raccontata su Tp24. Un uomo, in evidente stato di alterazione psichica, si è messo a passeggiare nudo in città. E i Carabinieri, dopo le numerose segnalazioni, sono intervenuti per tentare, con non poca difficoltà, di aiutarlo.

La vicenda ha creato non poche polemiche, perché il video dell’uomo nudo per strada è stato molto condiviso sui social, con poca delicatezza nei confronti di una persona in evidente difficoltà.

E dal canto suo, anche il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ne ha approfittato per fare un po' di moralismo alla sua maniera …









